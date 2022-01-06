أستاذ فيروسات: محدش يخاف لو أصيب بكورونا بعد الحصول على التطعيم

قال الدكتور إسلام حسين، المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّ المتحورات الأكثر انتشار، تتفوق وتحل محل التحورات الأقدم نسبيًا، وبالتالي أوميكرون هو الأكثر انتشارًا يليه «دلتا»، متوقعًا ظهور متحورات جديدة لكورونا خلال الفترة المقبلة لأن التحور من طبيعة الفيروسات.

وأضاف المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «قدرة التطعيمات على توفير وقاية ضد العدوى بدأت تقل تدريجيا، لكن احتفظنا بالوقاية ضد المرض الشديد، ومن الممكن أن يحصل الإنسان على التطعيم ويصاب، لكن الإصابة في هذه الحالة ستكون عبارة عن دور برد خفيف أو رشح لمدة أيام قليلة .. محدش يخاف لو اتصاب بعد الحصول على التطعيم».

بداية دعم المواطنين بالجرعة التنشيطية

وتابع «حسين»، أن التطعيم بجرعتين من لقاحات كورونا ليس كافيًا للوقاية الجيدة، لكن مع الجرعة الثالثة تزيد مستويات الوقاية في الجسم، لذلك بدأت الدولة المصرية توفير الجرعات التنشيطية للمواطنين، مشددًا على أهمية إتاحة التطعيم، وهو ما فعلته الدولة حيث جرى توفير مراكز في محطات المترو وغيرها من أماكن التجمعات.

ظهور المتحورات باستمرار

وتوقع إسلام حسين، ظهور متحورات جديدة باستمرار: «التغيرات والتحورات إذا جعلت الفيروس أكثر قدرة على الهرب من المناعة فإن قدرته على إحداث العدوى ستزيد بشكل كبير، وسيتم تغيير التطعيمات، مع تخصيص بعض أنواع التطعيم المتعدد لمكافحة المتحورات المختلفة».