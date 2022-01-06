إصابة 3 أشخاص في حريقين اندلعا بمنزل ومصنع بُن في أسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم رجل وزوجته في حريقين منفصلين اندلعا بمنزل ومصنع بالبداري ومدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين بمعرفة الأهالي إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق بمنزل ووقوع إصابات بالبندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارتي إسعاف وإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق في منزل المواطن رمضان حسن علام، وأسفر عن احتراق المطبخ وبعض أثاث المنزل، وإصابة صاحب المنزل وزوجته بحاله اختناق، وجرى نقلهما بمعرفة الأهالي لمستشفى البداري، وأخطرت الشؤون الاجتماعية لحصر التلفيات، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة شخص في حريق بمصنع بُن بمنفلوط

وعلى صعيد متصل، تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ بنشوب حريق في مصنع «بُن» دائرة المركز، وبانتقال القوات الأمنية والحماية المدنية والإسعاف تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع ملك المواطن «محمد عبد العال حسن التونسي»، وشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن الحريق نشب بسبب تسريب غاز البوتوجاز، وأسفر عن إصابة المواطن حمادة رمضان إبراهيم، 29 سنة، مقيم بمنفلوط، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.