موظفو الإمارات يستعدون لإجازة الأحد: «آخر مرة ينزلوا الشغل يوم حد»

يحتفل الإماراتيون اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، رسميا، بآخر يوم أحد يذهب فيه الموظفون بدولة الإمارات إلى العمل، بعد إعلان الحكومة الإماراتية في السابع من ديسمبر الجاري، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف اليوم، من يوم الاثنين إلى الخميس بالإضافة إلى نصف يوم عمل في يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

احتفال بآخر عمل في يوم الأحد

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي باحتفال الموظفين وتوديعهم للعمل في آخر يوم أحد، يتواجدون فيه داخل مقرات عملهم، وكانت صفحة «الشارقة للأخبار» على «فيس بوك»، قد قالت من خلال منشور على الصفحة الرسمية: «لا عمل فيك بعد الآن.. وداعاً يا يوم الأحد.. أعزائي الموظفون في دولة الإمارات قولوا وداعاً ليوم الأحد كيوم عمل رسمي، فاليوم هو آخر يوم عمل في تاريخ الدولة، واعتباراً من يوم الأسبوع القادم سيكون الأحد إجازة».

تطبيق القرار على القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، من الإثنين إلى الخميس (ثماني ساعات عمل)، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (أربع ساعات ونصف الساعة)، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وبموجب النظام الجديد للعمل في الإمارات، تصبح الإجازة يومين ونصف اليوم، متضمّنا إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.