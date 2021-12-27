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الإمارات تطلق اسم مهندس مصري على أحد شوارع «أبوظبي»

«أبوظبي»: «مخلوف» خطط المعالم الأولى للإمارة في الستينات

كتب:

 إيمان الكلاف
11:19 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
الدكتور عبدالرحمن مخلوف مع الشيخ محمد بن زايد

الدكتور عبدالرحمن مخلوف مع الشيخ محمد بن زايد

أطلقت الإمارات اسم المعمارى المصرى، عبدالرحمن مخلوف، على أحد شوارع أبوظبى، تقديراً لدوره فى التخطيط العمرانى لإمارة أبوظبى، والذى توفى منتصف الشهر الجارى عن عمر يناهز الـ98 عاماً.

وأقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بـ«الصوغ»، بحضور عددٍ من كبار المسئولين وبعض أفراد عائلة الفقيد، حيث يأتى هذا التكريم تقديراً لجهوده وعطائه، فى رسم وتخطيط المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبى فى نهاية ستينيات وسبعينات القرن الماضى.

يُذكر أن الراحل هو مخطِّط العاصمة الإماراتية، وفى عام 2010، كرمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإهدائه جائزة أبوظبى، وفى عام 2011 تم تكريمه، من الملحق الثقافى للسفارة المصرية بأبوظبى. واكتسب الراحل خبرة واسعة فى مجال التخطيط العمرانى بعدة دول عربية وأجنبية، بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957، وانتدابه للعمل خبيراً فى مجال تخطيط المدن فى هيئة الأمم المتحدة، ثم انتقل لاحقاً إلى أبوظبى عام 1968، ليُعيّنه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مديراً لتخطيط المدن. كما عمل «مخلوف» محاضراً لمادة التخطيط العمرانى، بقسم الهندسة المعمارية فى جامعة الإمارات بين عامى 1983 و1985.

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