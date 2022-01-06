انتشار أمني بمحيط كنائس كفر الشيخ استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد

رفعت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن الأقليم، حالة الطوارئ القصوى، استعداداً لتأمين احتفالات الأقباط بعيد ميلاد المجيد مساء اليوم الخميس، حيث كثفت قوات الشرطة من تواجدها في بمحيط الكنائس، وفي الأماكن الحيوية وتكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وعلى مداخل ومخارج المحافظة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، لـ«الوطن» إنه جرى تكثيف التواجد بمحيط الكنائس والتنبيه على يقظة القوات المكلفة بالتأمين، كما جرى نشر فرق أمنية وفرض طوق أمنى أمام الكنائس لتأمينها، مع وضع بوابات إلكترونية لتفتيش الوافدين إليها قبل إقامة قداس عيد الميلاد، فضلا عن رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع القطاعات بمختلف المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المحافظة لتأمينها.

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الكمائن وقوات التأمين

وأضاف المصدر، أن مدير الأمن، تفقد عدد من الكمائن وقوات التأمين أمام بعض الكنائس وذلك للوقوف على مدى يقظة القوات واستعدادها لتأمين عيد الميلاد المجيد، وفق الخطة الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كما جرى نشر قوات الانتشار السريع للتعامل مع أي حالات للخروج على القانون إضافة إلى دوريات ثابتة ومتحركة.

ضوابط لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

فيما فرضت كنائس كفر الشيخ عددا من الضوابط لحضور قداس عيد الميلاد، أهمها عدم دخول المترددين على الكنائس دون ارتداء كمامات:«مفيش حد هيدخل من غير كمامة»، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الحضور وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الكنائس التصافح والسلام والأحضان بين المترددين على الكنائس وقاية لهم ولعدم نقل العدوى، فضلا عن قياس درجة الحرارة للوافدين.