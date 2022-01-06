المشدد 10 سنوات لـ3 صيادين قتلوا زميلهم أثناء «وصلة هزار» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وتسببهم في قتل صياد بالخطأ خلال «وصلة هزار» ببحيرة البرلس، كما قضت بمعاقبة شخصين آخرين بالسجن مع الشغل لمدة 6 أشهر مع مصادرة الأسلحة والطلقات النارية المضبوطة، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا.

وكشفت أوراق القضية رقم 11850 لسنة 2021 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 2902 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، عن قيام كل من «كرم ا. ي.»، 21 عاما، و«محمد ا. ج.»، 21 عاما، و«حربي ا. ي.»، 25عاما، و«محمد ع. ا.»، هارب، و«وائل ف. خ.»، هارب، وجميعهم صيادون يقيمون بقرى مركز سيدي سالم، بحيازة أسلحة نارية وقتل المجني عليه «محمد ج. ع.»، عن طريق الخطأ، حيث أطلق المتهم الأول عيارا ناريا عن طريق الخطأ أودى بحياة المجني عليه.

وقضت المحكمة حضوريا على الأول والثالث، وغيابيا للثاني والرابع والخامس، حيث أن الثاني مخلى سبيله، بينما لايزال الرابع والخامس هاربان.

تحريات المباحث: «كانوا بيهزروا»

وتبين من تحريات المباحث، أنه أثناء تواجد المتهمين الأول والثاني صحبة المجني عليه في رحلة صيد على متن أحد القوارب ببحيرة البرلس، وأثناء قيامهما بالمزح سويًّا، أطلق المتهم عيارا ناريا على المجني عليه، على سبيل الخطأ من بندقية خرطوش كانت بحوزته، فاستقرت الرصاصة في وجهه، وقام المتهم بإلقاء السلاحين في مياه بحيرة البرلس ولاذ بالفرار.

كما كشفت أوراق القضية عن تقرير الطب الشرعي الذي أثبت إصابة المجني عليه بجرح ناري بيمين الوجه والوجنة والفم وتهتك العضلات والأوعية الدموية، وفقد الجزء الأول من الشفتين العلوية والسفلية وكذلك فقد عدد من الأسنان والضروس وأن الإصابة حدثت من سلاح ناري خرطوش «عيار 21».