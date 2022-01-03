إحالة حداد للمفتي بتهمة قتل زوجته وشقيقها في كفر الشيخ: «سابت البيت»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، إحالة «حداد» لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته وشقيقها، إثر خلافات زوجية بينهما، وحددت المحكمة جلسة 7 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا.

وكشفت أوراق القضية رقم 506 لسنة 2021 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 2794 كلي كفر الشيخ لعام 2021، أن المتهم «أحمد .س.ع»، 39 عاما حداد وخراط، مقيم بعزبة بكر التابعة لقرية الرصيف مركز الرياض، عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته «بسمة.ك.م»، وشقيقها «إيهاب»، واستل سكينا وتوجه إليهما حال مشاهدتهما أثناء توجههما إلى مدرسة بكر الابتدائية وطعنهما عدة طعنات نافذة، ووجهت النيابة إليه تهمة قتل المجني عليهما عمدا، وإحراز سلاح ابيض «سكين»، بغير مسوغ قانوني.

المتهم طعنهما عدة طعنات بالقرب من مدرسة

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 يوليو عام 2020، حين تلقى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد بقيام حداد بطعن زوجته وشقيقها إثر خلافات زوجية، وتم نقلهما إلى المستشفى لكنهما توفيا، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأضافت أن المتهم ذهب لمركز شرطة الرياض وسلم سكينا، مقرا بطعن زوجته وشقيقها إثر وقوع خلافات زوجية وترك زوجته لمسكن الزوجية.

وأكدت أوراق القضية وشهادة الشهود ارتكاب المتهم للواقعة قاصدا إزهاق روح زوجته وشقيقها إثر تركها منزل الزوجية، بينما أكدت زوجته قبل وفاتها خلال استجوابها، أنه حدث خلاف بينها وبين زوجها فتركت منزلهما وتوجهت لمنزل والدها، وتوجه زوجها إلى مكان تواجدهما وتعدى عليهما فأودت الطعنات بحياة شقيقها على الفور وجرى نقلها للمستشفى.

تقرير الطب الشرعي يؤكد إصابات المجني عليهما

كما تبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم طعن المجني عليه الأول بعدة طعنات نافذة في البطن والفخذ اليمنى واليد اليسرى، كما تبين وجود قطع في الأمعاء والمعدة والطحال والكبد وحدوث نزيف أدى لوفاته، بينما تبين إصابة المتهم لزوجته المتوفاة بطعنات في البطن والفخذ الأيسر والساعد الأيمن والعضد الأيمن والأيسر وقطع في الأنسجة والأوعية الدموية، كما أنها مكثت أسبوعا في المستشفى ثم توفيت.