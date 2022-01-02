إحالة أوراق «حداد» إلى المفتي لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة في كفر الشيخ

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، إحالة أوراق «أحمد.ب.م»، 20 عاما، «حداد» لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وذلك لاتهامه بخطف طفلة لم تبلغ الـ18 عاما وهتك عرضها، وحددت الخامس من فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا.

خطف الطفلة بالتحايل

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 10914 لسنة 2021 جنايات كفر الشيخ والمقيدة برقم 3300 كلي كفر الشيخ لسنة 2021، وذلك لأنه في أوائل يوليو الماضي خطف بالتحايل الطفلة «نوال.أ.ك»، البالغة من العمر 15 عاما، بعد أن أوهمها بالزواج منها وحرضها على ترك مسكنها واستدرجها إلى مكان ارتكاب الواقعة قاطعا الصلة بينها وبين ذويها، وقام بهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج.

التحريات تؤكد صدق الواقعة وارتكاب المتهم لها

وتبين من أوراق القضية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب اعترافه بارتكاب الواقعة حيث نشأت قصة حب بينهما وأوهم الطفلة بالزواج منها وعاشرها معاشرة الأزواج، كما تبين من تقرير الطب الشرعي أن الطفلة جرى معاشرتها معاشرة الأزواج حتى تمزق غشاء بكارتها.

كما أكدت تحريات مباحث قسم أول كفر الشيخ صحة الواقعة وأن المتهم قام بخطف الطفلة وهتك عرضها، وفقا لما أدلت به الطفلة أمام النيابة والمباحث، واعترافات المتهم.