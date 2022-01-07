نصائح مهمة لتعزيز مناعة الأطفال المبتسرين.. منها التدليك

يعتبر الأطفال المبتسرين، أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لأن جهاز المناعة لديهم غير مكتمل، ويحتاجون إلى البقاء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، حتى تتطور أعضاؤهم الحيوية، بما يكفي للبقاء على قيد الحياة دون دعم طبي، وفقا لما لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite».

نصائح لتعزير مناعة الطفل المبتسر

هناك مجموعة من القواعد التي يجب على الآباء الالتزام التام بها، عقب خروج الطفل المبتسر من المستشفى، منها نصائح غذائية تساعده على الوقاية من الإصابة بالأمراض.

تعزيز جهاز المناعة لدى الطفل المبتسر بطريقة طبيعية سيكون مفيدًا وسيساعده على محاربة الحساسية والالتهابات والبقاء قويا، وتتمثل هذه النصائح في:

البروبيوتيك

يعتبر البروبيوتيك مفيدا لتعزيز مناعة الطفل، إذ أن 80% من مناعة الجسم موجودة داخل القناة الهضمية للطفل، ويمكن أن يحدث البروبيوتيك، فرقًا كبيرًا في تقوية المناعة، ويمكن استخدامه كمسحوق يتم وضعه في الزجاجة أو من خلال الدمج مع طعام الطفل.

اختيار الزيوت الأساسية

يمكن للوالدين استخدام خيارات العلاج الطبيعي مثل الزيوت الأساسية أثناء وجود الطفل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لمساعدته على الشفاء، ويمكن أن يساعد زيت شجرة الشاي والنعناع على تجنب الحمى والمساعدة في تسهيل الهضم.

التدليك يساعد على راحة الطفل المبتسر

يمكن أن يؤدي تدليك الطفل المبتسر إلى تقليل التوتر وزيادة المناعة والوزن بشكل أسرع، ويمكن استخدام تقنيات تدليك مختلفة للتواصل مع الطفل، منها زيت عطري جيد.

تحديد القيمة الغذائية

لابد من الاهتمام بتغذية الطفل المبتسر حتى ينمو بشكل طبيعي في هذه المرحلة، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية فهذا مفيد لكل من الأم والطفل.