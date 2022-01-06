الطفل أحمد تامر: أحاول فهم 4 صفحات يوميا وبدأت في تعلم القراءات السبع

أعرب الطفل أحمد تامر، عن سعادته بعد حصوله على العضوية الشرفية من قبل نقابة القراء المصريين، مؤكدًا: «أنا مبسوط الحمد لله، وبدأت في تعلم القراءات».

تامر: أسرتي ساعدتني على حفظ القرآن

وقال تامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إنه يستخدم هاتفه المحمول لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم، لافتًا إلى أن والديه وعمته ساعدوه على حفظ القرآن الكريم، حيث بدأ الحفظ عندما كان في الثالثة من عمره: «لما خلصت القرآن رحت للشيخ محمد علي سليمان وعلمني أحكام التجويد».

نصيحة من الرئيس السيسي

وواصل القارئ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث إليه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ودعاه إلى قراءة القرآن في مؤتمر قادرون باختلاف: «الرئيس كلمني وقال لي جميل الحفظ ولكن المهم الفهم، وبالفعل بدأت أفهم المعاني»، مشيرا إلى أنه حفظ القرآن كاملًا بأحكام التجويد والتلاوة.

وأردف: «كل يوم بحفظ وبفهم 3 أو 4 صفحات، وبحفظ القرآن الكريم بقراءة حفص، وبدأت في القراءات الأخرى»، وفي نهاية المداخلة قرأ الطفل أحمد تامر، أية الكرسي، وسط إشادات كبيرة من مقدمي البرنامج.

وشارك في الدورة الـ28 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر كأصغر متسابق بالمسابقة فرع الناشئة، وهو تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمعهد «شنبارة الطنانات» الأزهري مركز أبو حماد شرقية، محققاً المرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم كاملاً.