«الصحة» توضح فوائد ممارسة الرياضة في الشتاء: تقوي المناعة

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، مجموعة من النصائح للمواطنين بمختلف الفئات العمرية من أجل ممارسة بعض التمارين الرياضية في فصل الشتاء للحفاظ على لياقة الجسم كاملة، ما ينشط الدورة الدموية بالجسم ويساعد على تقوية الحالة الصحية والعقلية التي تساعد على جهاز المناعة.

ممارسة الرياضة في الشتاء تقوي المناعة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء يساعد على تقوية الجهاز المناعي لدى الأشخاص بمختلف الفئات العمرية، موضحة أن ممارسة الرياضة ركيزة مهمة لتقوية العضلات وتحريك الدم داخل الشيرايين، ما يعطي الجسم جزءا من الفعالية والطاقة.

فوائد ممارسة الرياضة في الشتاء

وأشارت الصحة إلى أن النصائح التي يجب على الأشخاص الالتزام بها من أجل الاستمرار بممارسة التمارين الرياضية التي تعود على الأشخاص بحالة إيجابية، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة تؤدي لعدة فوائد مختلفة تتمثل في:

- ممارسة الرياضة تحسن الصحة الجسدية والعقلية والنفسية وتساعد على تقوية المناعة.

- الاهتمام بممارسة الرياضة «المشي» لمدة 30 دقيقة يوميا للوقاية من السمنة والزيادة.

- يمكن تقسيم ممارسة الرياضة إلى فترات قصيرة على مدار اليوم «ممارسة الرياضة من 10 إلى 15 دقيقة» وتكرارها مرتين أو أكثر يومين.

- إذا لم تكن مريضا في العزل المنزلي اهتم بمشاركة الأسرة التمارين الرياضة حفاظا على الصحة العامة.

خطورة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها عند ممارسة التمارين الرياضية، ونوهت الصحة بأنه لا يجب ارتداء الكمامة أثناء ممارسة التمارين لما تمثله من خطورة على صحة الأشخاص أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة

وشددت الصحة على أهمية الالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد تقليل العدوى بفيروس كورونا وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين بالماء والصابون- التباعد الجسدي والبدني- ممارسة الرياضة في أماكن ذات تهوية جيدة».