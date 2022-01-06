طرح أدوية علاج أعراض كورونا لجميع المواطنين قريبا.. تعرف على الأماكن

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أهمية بالغة لتوفير جميع الأدوية، التي حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لعلاج أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك رغبة من قبل «الصحة» في توفير تلك الأدوية للمواطنين، مثلما وفرت اللقاحات المعتمدة.

التعاقد على 3 أدوية لعلاج أعراض كورونا

قال عبد الغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة أتمت التعاقد على 3 أدوية لعلاج أعراض كورونا، هما: «باكسلوفيد»، «مولنوبيرافير»، «ايفوشيلد»، ومن المقرر وصول أول شحنة خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى تصنيع نوع آخر من الأدوية داخل مصر، موضحا أن بعض الشركات أتمت تصنيعه، وأنه ينتظر الموافقة عليه من أجل اعتماده وتوفيره لمصابي الفيروس.

توفير الأدوية داخل المستشفيات

أشار متحدث الصحة، إلى أنه بمجرد الحصول على الأدوية الثلاث لعلاج أعراض كورونا، ستكون متوافرة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بصورة مبدئية، ومع زيادة الإنتاج ستتوافر في الأماكن الأخرى لجميع المصابين.

اللقاحات فعالة ضد متحور أوميكرون

أضاف عبد الغفار، أن لقاحات كورونا، ما زالت ذات فعالية ضد المتحور أوميكرون، منوها على أهمية الحصول على اللقاح من خلال مراكز التطعيم أو الأكشاك بمحطات المترو والسكة الحديد، أو من خلال الفرق المتنقلة التي تجوب مختلف المحافظات.

الالتزام بكل التدابير الاحترازية

شدد متحدث الصحة، على أهمية الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع أهمية الحصول على الجرعة الثالثة لمن مر عليهم 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، وتتمثل باقي التدابير الوقائية في: «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين - التباعد الجسدي والبدني - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

تطعيم ربع مليون مواطن بالجرعة الثالثة

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك أكثر من 255 ألفا و706 مواطنين من مختلف الفئات العمرية، حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مشددا على أهمية تلك الجرعة التنشيطية تكمن في تعزيز وتنشيط الجهاز المناعي، للوقاية من خطورة الإصابة بالفيروس.