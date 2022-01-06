هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الشارع.. الناس نزلت تجري (فيديو)

هبطت طائرة ركاب مدنية، بشكل اضطراري بأحد شوارع محافظة أصفهان في إيران، إثر خلل فني أصابها، ما أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح، وفقا لوكالة أنباء «إيرنا» الأيرانية.

هبوط اضطراري للطائرة بسبب عطل فني

قال مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا»، إنّ طائرة تابعة لشركة «كاسبين»، أقلعت من مدينة مشهد شمال شرق البلاد، باتجاه أصفهان، واضطرت إلى الهبوط خارج مطار أصفهان، بسبب الخلل الفني الذي أصابها.

طائرة كاسبين الإيرانية رحلة النجف طهران

هبوط اضطراري ....

هي طياراتهم تكول عبالك راكب ستوته مو طيارة دولة وخابصينه بالمفاعل النووية

متاخذولكم كم طيارة برأسها خير ارواح الناس مو لعبة ..

يجب على الأخوة الولائيين في العراق بجمع تبرعات لشراء طائرات الى ايران تظمن سلامة المسافرين pic.twitter.com/28HtNVNegf — Old man 2 رجل عجوز (@AnOldman80as82) January 6, 2022

نجاة أكثر من 100 راكب

قالت السلطات الإيرانية، إنّ هبوط الطائرة، أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح، في حين أكد أحد ركاب الطائرة، أنّ ما يقرب من 119 شخصًا، اضطر إلى النزول من على متن الطائرة، أثناء عمليات إخلاء الركاب، مضيفا: «الله أنقذنا الحمد لله.. حادث طيران»، ورصدت الفيديوهات لحظة خروج الركاب من الطائرة.

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران قزوين اضطراريا على طريق سريع بين أصفهان وطهران يوم الأربعاء بينما كانت في طريقها إلى العاصمة الإيرانية، قادمة من مدينة النجف العراقية.

#العراق #إيران pic.twitter.com/gJqqsH37hZ — توفيق مطير.. بديل (@toufiktoufik199) January 6, 2022

حوادث مشابهة في إيران

يذكر أنّ حادث مماثل وقع مطلع عام 2020، خرجت خلاله طائرة ركاب إيرانية عن المدرج أثناء هبوطها في مطار معشور جنوب إيران، وتعرضت لعطل فني اضطرها للانحراف عن المدرج، ودخولها أحد الشوارع في المدينة، ما أدى إلى تحطم عجلات الطائرة، من طراز «بوينج MD»، بالإضافة إلى حالة هلع في صفوف الركاب، حيث كان على متنها ما يقرب من 130 راكبا.

ونشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر طائرة «كاسبين»، وهي تخرج عن المدرج خلال هبوطها في مطار مدينة معشور جنوب ايران.

وتشهد البلاد الكثير من هذه الحوادث، حيث أن الأسطول الجوي الإيراني قديم ومتهالك إلى حد كبير، بسبب عدم توافر قطع الغيار المناسبة للطائرات.