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هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الشارع.. الناس نزلت تجري (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
02:18 م | الخميس 06 يناير 2022
إخلاء ركاب الطائرة الإيرانية.

إخلاء ركاب الطائرة الإيرانية.

هبطت طائرة ركاب مدنية، بشكل اضطراري بأحد شوارع محافظة أصفهان في إيران، إثر خلل فني أصابها، ما أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح، وفقا لوكالة أنباء «إيرنا» الأيرانية.

هبوط اضطراري للطائرة بسبب عطل فني

قال مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا»، إنّ طائرة تابعة لشركة «كاسبين»، أقلعت من مدينة مشهد شمال شرق البلاد، باتجاه أصفهان، واضطرت إلى الهبوط خارج مطار أصفهان، بسبب الخلل الفني الذي أصابها.

نجاة أكثر من 100 راكب

قالت السلطات الإيرانية، إنّ هبوط الطائرة، أسفر عن إصابة أحد الركاب بجروح، في حين أكد أحد ركاب الطائرة، أنّ ما يقرب من 119 شخصًا، اضطر إلى النزول من على متن الطائرة، أثناء عمليات إخلاء الركاب، مضيفا: «الله أنقذنا الحمد لله.. حادث طيران»، ورصدت الفيديوهات لحظة خروج الركاب من الطائرة.

حوادث مشابهة في إيران

يذكر أنّ حادث مماثل وقع مطلع عام 2020، خرجت خلاله طائرة ركاب إيرانية عن المدرج أثناء هبوطها في مطار معشور جنوب إيران، وتعرضت لعطل فني اضطرها للانحراف عن المدرج، ودخولها أحد الشوارع في المدينة، ما أدى إلى تحطم عجلات الطائرة، من طراز «بوينج MD»، بالإضافة إلى حالة هلع في صفوف الركاب، حيث كان على متنها ما يقرب من 130 راكبا.

ونشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر طائرة «كاسبين»، وهي تخرج عن المدرج خلال هبوطها في مطار مدينة معشور جنوب ايران.

وتشهد البلاد الكثير من هذه الحوادث، حيث أن الأسطول الجوي الإيراني قديم ومتهالك إلى حد كبير، بسبب عدم توافر قطع الغيار المناسبة للطائرات.

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