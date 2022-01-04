موجة طقس سيئ تضرب الخليج.. والفيضانات تقتل شخصين في إيران «فيديو»

لقى شخصان مصرعهما، وأُخليت 5 قرى بقضاء «ميناب»، بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران، جراء الفيضانات و الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، وأعلن مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان، «مهرداد سلحشور»، أنّ 5 قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان، وبعض أحياء بلدة بارسيان، تم إخلائها جرّاء هطول الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة، فى حين جرى إيواء سكان القرى في عدة ملاجئ، حيث اجتاحت الفيضانات الطرق والمنازل في بندر عباس وميناب وقشم وأحياء بارسيان، بالإضافة إلى سنغي في رودان.

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 جراء الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة يومين مسبِّبةً فيضانات قوية في جنوب #إيران pic.twitter.com/HikJk8pzbh — TRT عربي (@TRTArabi) January 3, 2022

وأكد نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس، «مهدي خوبيار»، أنّ شخصين لقيا مصرعهما في محافظة فارس، وذلك بعد أن علقا في سيل المياه، حيث قدم مساعدات إغاثة وإنقاذ لمئات المواطنين المتضررين من السيول التي اجتاحت المحافظة، وفقا لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء «إرنا»، أنّ البلاد سجلت أضرارًا في عدد من الأراضي الزراعية بهرمزكان، وتعطلت الحركة ببعض الطرق جراء غزارة الأمطار، كما أن الأضرار طالت بعض البنى التحتية في محافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق إيران.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الجمهورية الإسلامية، حذرت الأحد الماضي، من هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المحافظات الجنوبية بإيران، بما يشمل كرمان وهرمزكان.

سوء الأحوال الجوية في دول الخليج

يذكر أن جنوب إيران وبعض دول الخليج، تأثرت بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، حيث تساقطت أمطار غزيرة في الإمارات خاصة في دبي وأبوظبي، ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس السيئ حتى يوم الخميس المقبل.

كما شهدت المملكة العربية السعودية أيضًا، هطول أمطار غزيرة على المعتمرين في مدينة مكة، كما حذر جهاز الدفاع المدني من تواصل تساقط الأمطار بشكل معتدل في مناطق عدة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة التربية تعطيل الصفوف والامتحانات في كل المدارس الحكومية والخاصة، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.