عبَّاد الشمس يزين حقول الفيوم.. زيادة زراعته تقلل استيراد الزيوت «صور»

تزيّنت حقول الفيوم، بمحصول دوّار الشمس والمعروف بـ«عبّاد الشمس» الذي اتجه إلى زراعته الكثير من أهالي المحافظة خلال الأيام الأخيرة الماضية، نظراً لكونه محصولاً عالي الجودة، كما أنّه يُباع بأسعار عالية، خصوصاً وسط اهتمام مديرية الزراعة بالفيوم بتوعية المزارعين بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من زيوت الطعام وإنتاجها والتقليل من استيرادها من الخارج.

التغلب على أزمات استيراد الزيت

وقال الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّهم يسعون إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس الزيتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية خصوصاً الزيتية للتغلب على العجز الكبير في إنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج.

يستخرج الزيت وتستخدم البذور كعلف

وكشف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنّ بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من الزيت تتراوح بين 40 و45%، كما أنّ الزيت يتميز بالجودة العالية لخواصه الطبيعية والكيماوية، كما أنّ البذور بعد استخراج الزيوت منها تستخدم كعلف للحيوانات التي تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها، مُشيراً إلى أنّ عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنّه يزرع في أي تربة ما عدا المرتفعة الملوحة.

تسالي وزيتي عباد الشمس يزين الحقول

وأضاف الدكتور ربيع أنّ نبات عباد الشمس يضم نوعين أحدهما الذي يتم تناوله كـ«تسالي» بعد تحميصه، والآخر «زيتي» يستخرج الزيت منه بهدف تقليل استيراد الزيت من الخارج والذي يتم استيراده بنسبة 97% لتغطية احتياجات المواطنين منه.

85 يومًا فقط دورة نبات عباد الشمس

وأوضح أنّ زراعة عباد الشمس تبدأ في شهري مايو ويونيو، وعروة أخرى في شهري يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمدة 85 يوماً حتى ينتهي حصاده، مُبيناً أنّ الفدان الواحد ينتج طناً من البذور المصرية، و2 طن إذا كانت البذور مستوردة، مما جعل وزارة الزراعة تتعاقد مع المزارعين لشراء البذور «التقاوي» منهم بـ3 آلاف ونصف جنيه، بينما يتم بيع الطن لتصنيع الزيوت بمبلغ يتراوح بين 8 آلاف و8 آلاف ونصف للطن.

1000 فدان من عباد الشمس بالفيوم

وأشار وكيل الوزارة إلى أنّ المساحات المنزرعة بعباد الشمس في الفيوم، بلغت ما يقرب من 1000 فدان حتى الآن، مما جعل الإقليم يتربع على عرش زراعة وإنتاج عباد الشمس على مستوى الجمهورية ويحتل المركز الأول، بزيادة بلغت 75 ألف فدان عن العام الماضي، موضحاً أنّ البذور متوفرة في مختلف الجمعيات الزراعية المنتشرة بجميع القرى والمراكز بالمحافظة.