القواعد الأمريكية تتحول إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا في اليابان

مع عودة تفشي فيروس كورونا في اليابان، تتجه أصابع الاتهام إلى القواعد الأمريكية الموجودة هناك، باعتبارها نقطة انطلاق الفيروس للبلاد من جديد.

وتشهد 3 مقاطعات على وجه التحديد زيادة حادة في عدد الإصابات اليومية، ما أزعج السلطات اليابانية بشكل كبير، ودفعها للتفكير في تشديد الإجراءات والقيود، للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت مقاطعة أوكيناوا أكثر من 600 حالة إصابة بالأمس، وهو عدد كبير نسبيا، ومن المتوقع أن يزيد إلى ألف إصابة يومية، وتنضم كل من ياماجوشي، وهيروشيما إلى المقاطعة السابق ذكرها، فيما يتعلق بزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ارتفاع حالات الإصابة في قاعدة أمريكية

وتستضيف مدينة أيواكوني الواقعة بمقاطعة ياماجوشي، غرب اليابان، قاعدة تابعة للقوات البحرية الأمريكية، التي تشهد ارتفاعا حادا في عدد الاصابات بين الجنود والعسكريين، إذ سجلت 182 إصابة بالأمس فقط، ما دفع حاكم المقاطعة لاتهامها بأنها سبب انتشار الفيروس في أنحاء المدينة.

ووفقا للحاكم فوكودا يوشيهكو، فإن جينوم فيروس كورونا الخاص بالمصابين من داخل القاعدة الأمريكية، هو نفسه الذي تم اكتشافه لدى المصابين في المدينة، مرجحا أن تكون سلالة أوميكرون هي السائدة.

اتهام القواعد الأمريكية بنشر الفيروس

يُشارإلى أنّ هناك قواعد أمريكية أخرى في اليابان سجلت إصابات بكورونا، إذ تأكد إصابة 57 شخصا من قاعدة يوكوتا الجوية، الموجودة في طوكيو، وأيضا تسجيل 41 إصابة في قاعدة كامب فوجي، و16 إصابة في قاعدة ساسيبو الواقعة بمحافظة نجازاكي.

وكانت قاعدة كامب هانسين التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، شكلت بؤرة لانتشار فيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، واعترفت قيادة القوات الأمريكية بأنها لا تجري فحوصات للجنود الجدد المنضمين للقاعدة، إلا بعد وصولهم بخمسة أيام، على أقل تقدير.

طلبات رسمية

وطالبت السلطات اليابانية، بأن تكون الفحوصات إلزامية على جنود القواعد الأمريكية، قبل مغادرتهم الولايات المتحدة، وفور وصولهم لليابان، وطلب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة فرض حظر تجوال على الجنود داخل اليابان، بعد تسببهم في عودة انتشار الفيروس من جديد.