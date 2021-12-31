اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم: أقل تكلفة وصديق للبيئة

أفادت تقارير إعلامية يابانية، اليوم الجمعة، باعتزام اليابان إطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم عام 2023، في ظل سعي الفريق القائم على تطويره لاستغلال انخفاض تكلفة الخشب وصداقته للبيئة في تكنولوجيا الفضاء.

القمر هيكله الخارجي من الخشب ويحترق فور عودته للمجال الجوي

وقال الفريق المكوّن من باحثين بجامعة كيوتو ومؤسسة سوميتومو فورستري، إن القمر الصناعي، الذي سيُصنع هيكله الخارجي من الخشب، سيحترق فور عودته للمجال الجوي للأرض بعد انتهاء مهمته، ما يشكل عبئًا بيئيًا أقل، حسب ما نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأشار الفريق إلى انخفاض تكلفة بناء الهيكل الخارجي للقمر الصناعي من الخشب مقارنة بالألومنيوم، وهو المادة السائدة في صناعة تلك الأقمار، موضحين أن القمر سيحتوي هوائي بداخله، نظرًا لإمكانية اختراق الموجات الكهرومغناطيسية للخشب.

ومن المخطط أن يكون تصميم القمر الجديد مكعبا بجوانب سمكها 10 سنتيمترات، مغطى من الخارج بالخشب وخلايا للطاقة الشمسية.

اختبار تحمل الخشب لظروف الفضاء

ويستعد الفريق حاليًا لاختبار مدى تحمل الخشب لظروف الفضاء، باستخدام جهاز تجريبي خارجي لمحطة الفضاء الدولية.

من جانبه، قال رائد الفضاء تاكاو دوي، بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الذي يقود فريق تطوير القمر الجديد، إن نجاح الخطة من شأنه أن يمهد الطريق لـ«السماح حتى للأطفال المهتمين بالفضاء بصنع قمر صناعي»، على حد تعبيره.