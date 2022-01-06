حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار خفيفة على بعض المناطق واستمرار الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، قبل قليل، عن توقعات حالة الطقس، غدا الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود طقس دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تَكَون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتكون شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما تكون هناك شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 09

وادي النطرون 17 09

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 16 10

سيوة 15 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 16 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 07

بني سويف 17 07

المنيا 18 08

أسيوط 18 06

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 24 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15