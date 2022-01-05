حالة الطقس غدا الخميس.. عودة الأمطار على بعض المناطق واستمرار الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، غدًا الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، تَكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب من الساعة 4:8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأشار بيان الأرصاد الذي صدر عن الهيئة، قبل قليل، إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر و1.75 وتكون الرياح السطحية شمالية غربية في البحر الأحمر بينما تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية في البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 09

وادي النطرون 17 09

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 24 09

إدفو 24 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15