«الأرصاد»: احذروا الضباب غدا.. الأمطار الآن تؤثر على المناطق الغربية

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر غدًا، متوقعة أن تصل لحد الضباب على بعض الطرق وخاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أن الرؤية الأفقية ستنخفض بشكل كبير على بعض الطرق، وذلك خلال حوارها مع مراسل برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «Extra news».

الأمطار بدأت تؤثر الآن على المنطقة الغربية للبلاد

وأضافت «شاكر»، أن محافظات الإسكندرية ومطروح تتأثر حاليًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة، وستتجه خلال الساعات المقبلة لمحافظات الوجه البحري، كما ذكرت أن الأمطار بدأت تؤثر الآن على المنطقة الغربية للبلاد، موضحة أنه جرى إغلاق بعض الطرق بسبب السيول على بعضها، «شهدنا أمس أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء».

فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى

وعن الطرق التي أغلقت، ذكرت «شاكر» وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من ضمن هذه الطرق رأس الشيخ والغردقة والمنيا ورأس غارب بسبب السيول، مؤكدة أن الأوضاع تحسنت اليوم بشكل كبير وهدأت الأمطار على محافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء، وهناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وبعض محافظات شمال الصعيد والوجه البحري اليوم.

موعد التحسن التام في الأحوال الجوية

وعن موعد التحسن التام في الأحوال الجوية، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنه اعتبارًا من الغد نشهد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على معظم المناطق، مع استمرار تساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن نشهد تحسن تام في الأحوال الجوية الثلاثاء المقبل.