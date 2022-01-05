حالة الطقس الأيام المقبلة.. «صقيع وشبورة وأمطار وأتربة عالقة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة، إذ يسود بداية من الغد الخميس شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، وشوائب عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لفرص أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، مساء اليوم، فيما يتعلق بـ حالة الطقس الأيام المقبلة، أنه بداية من الأحد المقبل الموافق 9 يناير وحتى الثلاثاء، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، أما الاثنين المقبل فيشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأكد خبراء الأرصاد أن طقس الثلاثاء الموافق 11 يناير، يشهد رياحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أن البلاد تشهد ليلا خلال الأيام المقبلة طقسا شديد البرودة ليلا، على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.