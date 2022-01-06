ضحايا انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة.. الأسماء والعناوين وتفاصيل الإصابات

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 45 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة، بمحافظة السويس، حيث نُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة ويخضع المصابون للعلاج في مستشفى السويس العام.

أسماء المتوفين بحادث طريق الجلالة في السويس

وقال مصدر طبي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المتوفين في حادث طريق الجلالة بمحافظة السويس، هم إسماعيل رشدي عبد الفتاح 31 سنة، ومصطفي محمد عبد الحق، 26 سنة.

أسماء المصابين بحادث انقلاب أتوبيس في طريق الجلالة

وأضاف المصدر، أن المصابين هم عمال قرى سياحية بالغردقة وعددهم 45 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام، فيما خرج منهم 20 مصابا بعد تحسن حالتهم الصحية، خاصة وأن معظم الإصابات عبارة عن كدمات وجروح.

إصابات متنوعة

وكشف المصدر الطبي أن المصابين هم «أمجد فتحي مصطفى، 54 سنة من الغربية، مصابا بكسر بالقدم اليمنى وكسر بالحوض، ومحمد عبدالباسط علي، 32 سنة، من البحيرة مصابا بخلع في الكتف، وعوض الله الصواف عبده، 26 سنة، من الأقصر مصابا بنزيف بالبطن وكسر بالضلوع، وأحمد علام علي، 40 سنة، من بالشرقية مصابا بكسر بالعمود الفقري، محمود حسني سليمان، 28 سنة، من قنا مصابا بكسر بالعمود الفقري، محمود عبدالعال جادالله، 36 سنة، من قنا، مصابا بخلع بالكتف وجروح وكدمات، ومحمد عاطف محمود، 39 سنة، من القليوبية، مصابا بكسر بالحوض والعمود الفقري، وطارق محمد خليل، 41 سنة، من المنيا، مصابا بخلع وجروح وكدمات، محمد عبده أحمد، 18 سنة، من الأقصر، مصابا بخلع في الكتف وجروح متفرقة، ومحمد رضوان عبدالمطلب، 46 سنة من القاهرة، مصابا بخلع في الكتف وجروح متفرقة، ومحمود عزمي محمد 32 سنة، من القاهرة مصابا بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات».

إصابات خطرة

وعن الذين تعرضوا لإصابات خطرة، كشف المصدر الطبية أنهم محمد طه عبدالباري 34 سنة، من المنيا مُصاب بنزيف في المخ وفي غيبوبة، وحسن عصفور حسن 24 سنة، من المنيا مصار بكسر في الساعد الأيسر، وسيد مسعد محمد 32 سنة، من البحيرة مصاب بكسر في العمود الفقري، وعمار ناظم محمد 34 سنة من كفر الشيخ مصاب بكسر في عظمة الفخذ الأيسر، مصطفى الشحات مصطفى 28 سنة، من قنا مصاب بكسر بالعمود الفقري.

جروح سطحية

ووفق المصدر الطبي، تعرض عدد من المصابين لجروح سطحية وكدمات وسحجات، وهم: عمر عبدالحكم محمد 31 سنة من المنيا، وسيد صلاح عبداللطيف، 40 سنة من المنيا، عمرو كمال محمد 34 سنة من بنها، محمد صبحي عبدالغفار 26 سنة من البحيرة، خالد محمود علي 29 سنة من كفر الشيخ، واحمد عزت مصطفى، 29 سنة كفر الشيخ، فريد عبدالله محمود، 35 سنة من الجيزة، السيد محمد محمد إبراهيم 57 سنة من الإسكندرية، نادر السيد سعيد، 43 سنة كفر الشيخ، بدر محمد بدري 41 سنة من المنيا، سعد على سعد عمارة 23 سنة كفر الشيخ، أحمد خلف أحمد،35 سنة من المنيا، أحمد محمد عبدالله، 19 سنة من الشرقية، محمد قاسم محمد 23 سنة من قنا، حسام حسن محمد 19 سنة من الاقصر، ناصر محمد عبدالموجود 35 سنة من المنيا، ياسر محمود محمد، نور عبدالرحمن رمضان، عبدالرحمن عمر عبدالرحمن، خميس الشاذلي فؤاد، محمد يوسف أحمد، أحمد ممدوح حامد، جوده على جوده، تامر زكريا السيد، محمد رجب دسوقي، عمر محمد حامد، رمضان محمد أحمد، حسن محمد حسين، ومحمد خيشة بدر.