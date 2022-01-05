مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بشارع جسر السويس

دهس شاب، منذ قليل، 5 أشخاص تحت عجلات سيارته «الكابورلية» في شارع جسر السويس بالقرب من منطقة التجنيد، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى قائد السيارة الكابورلية، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى البكري في حالة خطرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث دهس في شارع جسر السويس بالقرب من منطقة التجنيد بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ورجال مرور القاهرة، وتبين دهس شاب لـ5 مواطنين بسيارته «الكابورلية»، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى فتحي خلف محمد أحمد، 65 سنة، بينما أصيب 4 آخرين بالإضافة إلى قائد السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البكري في حالة حرجة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة الاستعلام عن حالة المصابين والمتهم، وانتداب لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة في الواقعة.

المعاينة: الشاب يقود سيارته برعونة

وكشفت المعاينة الأولية بأن الشاب كان يقود سيارته برعونة في شارع جسر السويس ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة، وغيرت السيارة اتجاهها ولم يستطع التحكم في عجلة القيادة، ما أدى إلى الصعود على الرصيف ودهس الضحايا الـ5 والدخول في سور منطقة التجنيد، كما تبين من خلال المعاينة تهشم السيارة بأكملها، وتمكن رجال المرور من رفع الحطام وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.