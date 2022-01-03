أسامة ربيع: ننتظر تحقيق إيرادات أعلى لقناة السويس في 2022

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأرقام الكبيرة التي حققتها القناة في العام الماضي، كانت مستهدف الوصول إليها في عام 2023، موضحا أنها حققت نسب قياسية على مستوى الأحجام وعدد السفن والإيرادات.

ربيع: لدينا ضوابط لتقليل الانبعاثات الكربونية

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنه: «ننتظر خلال أول 6 أشهر من العام الجديد تحقيق إيرادات أعلى»، لافتًا إلى أن منظمة الملاحة البحرية العالمية وجهت بتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث فرضت القناة بعض الإجراءات والضوابط في هذا الصدد.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «سنخصص حوافز للسفن صديقة البيئة، كما نستخدم الطاقة المتجددة في تشغيل 16 محطة مراقبة بطول القناة»، موضحا أن الشباب هم من نفذوا هذا المشروع لتقليل انبعاثات الغازات، لذلك من المقرر قريبا إعلانها «قناة خضراء».

ربيع: الهيئة بها مركز محاكاة لكل أنواع السفن

وأشار أسامة ربيع إلى أن الهيئة بها مركز للمحاكاة فيما يتعلق بكل أنواع السفن، سواء كانت السفن العادية أو الكراكات أو القاطرات أو سفن التلوث، التي تعاقدت عليها مصر مع فرنسا، مؤكدًا أن هذا المركز هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يتم تدريب المرشدين فيه للتعامل مع الحمولات كبيرة الحجم، بالإضافة لمحاكاة الحوادث المختلفة للوقوف على أسبابها وسبل التغلب عليها.

وأردف أنه: «نعمل باستمرار على ثبات مستوى الغاطس وألا يقل نتيجة استمرار مرور السفن، من خلال عمليات التكريك المستمرة ونطور الجزء الجنوبي لزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم»، إذ أن أكبر غاطس مرّ في القناة كان 17.4 متر للسفينة «ميرسك»، مشيرا إلى أن مصر تستقبل نحو 92% من جميع أنواع السفن الموجودة في العالم، ويتم التجهيز لاستقبال الـ8% الآخرين.