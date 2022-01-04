مصرع سيدة أسفل عجلات قطار «الإسماعيلية - السويس».. «مفضلش غير الحذاء»

لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها أسفل عجلات قطار «الإسماعيلية - السويس»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار في منطقة أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

مصرع السيدة في الحال

وقال شهود العيان، إن السيدة توفيت في الحال، بعد أن صدمها القطار، مشيرة إلى انتقال الإسعاف وضباط البحث الجنائي لمحل الواقعة لفحصها.

وأضاف شهود العيان من أهالي قرية أبو سلطان، أنه من المتوقع أن تكون السيدة من منطقة خارج قرية أبو سلطان؛ لعدم تعرف أحد عليها حتى الآن.

وتابعوا: «عثرنا علي الحذاء الخاص بها، وشنطة يبدو عليها أنها خاصة بالتسوق، ولم يعثر على أي مقتنيات».

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان السيدة إلى مستشفى فايد المركزي، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار السويس

وكان قد لقي طفلا مصرعه ظهر الثلاثاء الماضي، أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس، قرب مركز ومدينة فايد.

وقالت المصادر الأمنية والطبية حينها، إن قطار اصطدم بطفل رضيع يدعى «محمد أيمن جاد الله محمود»، سنتين، قرب مركز فايد، ونقل جثمان الطفل لمستشفى المركز.

ولفتت المصادر الأمنية، إلى أن منزل الطفل على مقربة من شريط السكة الحديدية، ووصل إليه خلال لعبه أمامه بمنطقة منشية السلام، التابعة لمركز ومدينة فايد، مشيرة إلى أن الطفل توفي في الحال، فور اصطدام القطار به.