درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-1-2022 في مصر.. شبورة وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانات بتفاصيل درجة الحرارة اليوم في جميع أنحاء مصر والدول العربية، بالإضافة إلى حالة الطقس، على محافظات الجمهورية والبلدان العربية، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، ودرجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار الشبورة وعودة الأمطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 09

وادي النطرون 17 09

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 16 10

سيوة 15 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 16 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 07

بني سويف 17 07

المنيا 18 08

أسيوط 18 06

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 24 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 29 21

المدينة 24 14

الرياض 17 06

المنامة 20 15

أبو ظبي 23 15

الدوحة 23 15

الكويت 19 06

دمشق 16 04

بيروت 21 15

عمان 15 04

القدس 16 06

غزة 19 10

بغداد 18 05

مسقط 21 16

صنعاء 23 08

الخرطوم 32 18

طرابلس 13 10

تونس 13 08

الجزائر 11 09

الرباط 17 05