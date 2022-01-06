درجات الحرارة اليوم الخميس 6-1-2022 في مصر.. شبورة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانات بتفاصيل حالة الطقس، اليوم، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، ودرجات الحرارة، مشيرة إلى استمرار الشبورة وعودة الأمطار على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 09

وادي النطرون 17 09

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 24 09

إدفو 24 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 29 21

المدينة 23 14

الرياض 17 06

المنامة 19 15

أبو ظبي 23 16

الدوحة 21 16

الكويت 18 06

دمشق 15 05

بيروت 20 16

عمان 16 06

القدس 15 08

غزة 19 11

بغداد 17 05

مسقط 23 19

صنعاء 22 09

الخرطوم 30 16

طرابلس 18 11

تونس 14 07

الجزائر 10 08

الرباط 15 05

حالة الطقس في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، بالإضافة إلى تَكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.