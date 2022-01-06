إحالة مدير مدرسة ومعلمة في بني سويف للمحكمة التأديبية بسبب «خناقة»

أحالت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، مدير مدرسة ثانوية ومُعلمة إلى المحكمة التأديبية بعد قيام المعلمة بصفع المدير على وجهه، ومحاولة المدير الاعتداء عليها وذلك بجذبها من ملابسها ومحاولة تمزيقها ما تسبب في كشف جزء من جسدها.

النيابة الإدارية تنهي تحقيقها بإحالة المدير والمعلمة إلى المحاكمة التأديبية

كانت النيابة الادارية انتهت في تحقيقاتها إلى إحالة كل من «.أ.س» معلمة خبيرة بالمدرسة الثانوية الزراعية ببني سويف و«ر. و. ي م» مدير المدرسة ذاتها إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 131 لسنة 2020، وأكدت التحقيقات أن المعلمة قامت بسب مدير المدرسة بعبارات مسيئة كما تعدت عليه بالضرب بصفعه على وجهه بمقر المدرسة منتصف شهر أكتوبر من عام 2019.

تحقيقات النيابة الإدارية تكشف تعدي المعلمة على المدير بالصفع وتمزيق الأخير لجزء من ملابسها

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير المدرسة أيضا في نفس اليوم من الواقعة حاول ضرب المعلمة وجذبها بقوة من ملابسها مما أدى إلى تمزيقها وكشف عورتها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المعلمة ومدير المدرسة إلى المحكمة التأديبية.

وفي سياق آخر، أحالت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مدير مدرسة إعدادية مشتركة بإحدى القرى إلى المحكمة التأديبية وذلك لتحصيله الرسوم المدرسية من الطلبة غير المعفيين، عن أعوام 2018 و 2019، في ظل عدم اختصاصه بالتحصيل، واحتفظ بها لنفسه فترة زمنية طويلة دون مبرر قانوني، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.