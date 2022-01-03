محافظ بني سويف يكلف عبد التواب مديرًا للتعليم ورجائي وكيلاً للمديرية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرار رقم (1) لسنة 2022، بتكليف محمد عبد التواب عبد المولى شلبي، للقيام بعمل مدير مديرية التربية والتعليم، وتكليف هاني رجائي حسين، بالقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

مناقشة خطة التعليم للعام الدراسي الحالي

والتقى محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بمدير المديرية، وذلك في حضور نائبي المحافظ الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات والملفات الهامة، المتعلقة بقطاع التعليم.

وأوضح المحافظ، أنه ناقش عدد من الموضوعات ومنها: «خطة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وخطة المديرية في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أثناء عقد الامتحانات، واستعدادات المديرية لبداية الفصل الدراسي الثاني» وغيرها من الملفات، وذلك وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة.

محافظ بني سويف يؤكد على التكاتف والتعاون بين القطاعات

حيث أكد محافظ بني سويف، على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، خاصة وأن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة استمرار التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة في كل القطاعات.