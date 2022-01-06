إصابة تامر حبيب بكورونا بعد يومين من احتفاله بعيد ميلاد إلهام شاهين

أعلن الكاتب والسيناريست تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبين إيجابية المسحة التي أجراها قبل ساعات، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل».

تامر حبيب يحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين

وكان تامر حبيب احتفل بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، قبل يومين داخل منزلها، بصحبة عدد كبير من الفنانين، منهم سميرة سعيد، ومحمد منير، ويسرا، وأنغام وهاني شاكر، وبوسي شلبي، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وهاني رمزي.