تامر حبيب: تحضيرات «شلة ليبون» مستمرة.. وكريم عبد العزيز اعتذر ما انسحبش

لا يزال تامر حبيب والمخرجة ساندرا نشأت في مرحلة التحضيرات والترشيحات لفيلم «شلة ليبون»، المأخوذ عن رواية للكاتب هشام الخشن، وقال تامر حبيب مؤلف الفيلم إنه يحتاج الكثير من التحضيرات، للخروج إلى لنور في الأعوام القادمة.

وأضاف «حبيب» لـ«الوطن» أن الأبطال في الوقت الحالي في مرحلة التغييرات المستمرة، لافتًا إلى أن اعتذار كريم عبد العزيز عن عدم المشاركة في الفيلم ليس انسحابا كما أشيع، فالفيلم في مرحلة الإعداد الأولى ومن الممكن أن يعجب أحد الممثلين بالفكرة وبعدما يقرأ الورق يراها غير جيدة ويعتذر، وهو ليس انسحابا لأنه لم يوقع عقودا من الأساس، مشيرًا إلى أنه في البداية كان موافقا على الفيلم بشكل مبدئي حتى قرأ الورق واعتذر عنه وقتها.

أما عن باقي أبطال الفيلم المرشحين حتى الآن، فأكد أنهم أحمد السقا ومنة شلبي وغادة عادل وإياد نصار وأحمد عز، وغيرهم من الفنانين الذي يجري ترشيحهم للانتقال لمرحلة التوقيع على الفيلم.

تدور أحداث «شلة ليبون»، رواية للكاتب هشام الخشن، حول سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد أكثر من ثلاثين عاما منذ تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك، ومهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا على الأقل لقاءهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة «ليبون» المطلة على نيل القاهرة الخالد.

وفي ليلة رأس السنة 2010 كانت الأمور مختلفة، حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى. وسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.