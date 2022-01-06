محمد عدوية يسجل أغنية جديدة بعد وفاة حماه بساعات «صورة»

يعيش الفنان محمد عدوية، حالة من النشاط الفني، إذ يواصل تسجيل أغانٍ جديدة، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المُقبلة، رغم وفاة حماه «مدحت» صباح أمس الأربعاء.

عازف الناي ينشر صورا مع عدوية بعد وفاة حماه بساعات

وحرص محمد عدوية، على التواجد داخل الاستوديو، للتحضير لألبومه الجديد، إذ جمعته جلسات عمل مساء أمس الأربعاء، مع عازف الناي خالد عبد الله حلمي، إذ نشر الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعه بـ«عدوية الصغير» داخل الاستوديو، مُعلقًا عليها بقوله: «حاليًا من الاستوديو.. حبيبي الفنان الجميل محمد عدوية».

تأجيل طرح ألبوم طريق إسكندرية بعد وفاة حما عدوية

وكان محمد عدوية، أعلن عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأجيل طرح ألبومه الجديد، والذي كان من المُقرر طرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة، قائلًا: «تم تأجيل موعد طرح ألبومي الجديد طريق إسكندرية المحدد طرحة خلال أيام قليلة نظرًا لظروف وفاة حمايا وأبويا الثاني وأرجو من كل جمهوري الحبيب التمس لي العذر وربنا يجعلها أخر الأحزان ولا أراكم الله مكروه في عزيز».

وناشد محمد عدوية مُحبيه بالدعاء لزوجته بالصبر بعد وفاة والدها، إذ كتب قائلًا: «أرجو من كل حبايبي دعواتكم يا جماعة لزوجتي وأخواتها بالصبر لأن حالتهم صعبة جدًا».

وحرص محمد عدوية على نعي الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عامًا داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع مرض السرطان، إذ كتب: «كانت واحدة من ألطف هوانم الزمن الجميل.. البقاء لله خالص التعازي لأسرتها العزيزة في وفاة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف».