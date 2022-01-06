توفيق عكاشة يدعو لزوجته حياة الدرديري: ليس لها سواك يارب

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زوجته الإعلامية حياة الدرديري معرضة للإصابة بالشلل نتيجة صدمة عصبية حادة أصابتها.

عكاشة يدعو بالرحمة لزوجته

وأضاف «عكاشة» في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس: « ارحمها ربى .. فهى ليس لها سوى أنت».

تأثر حياة الدرديري بأزمة زوجها

يشار إلى أن حديث «عكاشة» عن الحالة الصحية لزوجته يأتي بعد يومين من القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج على خلفية صدور أحكام قضائية ضده لصالح طليقته رضا الكرداوي في قضايا سب وقذف وحكمت المحكمة عليه بغرامة 120 ألف جنيه و4 أحكام أخرى بجانب حبسه في قضايا نفقة بإجمالي 900 ألف جنيه.