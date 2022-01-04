عاجل.. إخلاء سبيل توفيق عكاشة وطليقته تقدم بلاغا للنائب العام بمنعه من السفر

قالت الإعلامية رضا الكرداوي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة إن النيابة قررت إخلاء سبيله بعد أن قدم مستندات تثبت أنه قام بسداد مبلغ متجمد النفقة وأنها فوجئت بقرار النيابة العامة وأن طليقها غادر النيابة وفي طريقه إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى إحدى الدول العربية.

تفاصيل إخلاء سبيل توفيق عكاشة

وأضافت رضا الكرداوي في حديثها أنها في طريقها لتقديم بلاغ إلى النائب العام لمنع توفيق عكاشة من السفر لأنه قدم مستندات مزورة إلى النيابة العامة وأنه تعهد أمام النيابة بأن تلك المستندات التي توضح أنه قام بسداد 450 ألف جنيه من متجمد النفقة صحيحة.

طليقة توفيق عكاشة تقدم بلاغًا للنائب العام لمنعه من السفر

وتابعت رضا الكرداوي أنها لا تزال تلاحق توفيق عكاشة قانونًا من أجل منعه من السفر والتحقيق معه في المستندات المزورة المقدمة منه إلى الجهات الرسمية بحسب حديثها للوطن، وأنها أعدت بلاغًا بتفاصيل ما حدث وأنها في طريقها إلى مكتب النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق طليقها.

القبض على توفيق عكاشة

كانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة ألقت القبض على توفيق عكاشة بسبب صدور 5 أحكام قضائية ضده عبارة عن حكم في دعوى سب وقذف مقامة من طليقته و4 أحكام قضائية أخرى في متجمد نفقة.