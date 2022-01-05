توفيق عكاشة: علاقتي بطليقتي «سمن على عسل» والإخوان بينتقموا مني

قال الإعلامي توفيق عكاشة، عقب القبض عليه بمطار القاهرة لعدة ساعات، أمس، إنّه تصالح مع طليقته الإعلامية رضا الكرداوي، بعد الاتفاق على إغلاق ملف التقاضي تماماً، وإعطائها كافة حقوقها بالتراضي ودون قضايا ومحاكم.

وأضاف توفيق عكاشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «علاقتي بطليقتي جيدة جدا ولا يوجد خلاف معها الآن، بل بالعكس أصبحت سمنة علي عسل»، مشيرا إلى أنّ جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء الأزمات التي تعرض لها مؤخراً، بحسب قوله، لافتًا إلى مقاضاته في عدة قضايا، وبسببها تم إسيقافه وإلقاء القبض عليه لعدة ساعات خلال تواجده بالمطار أمس، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

توفيق عكاشة: إخوان الشيطان وراء القضايا المقدمة ضدي

وتابع توفيق عكاشة: «ما حدث لي اليوم سببه إخوان الشيطان الذين لهم خلايا نائمة، ويسعون للانتقام مني وإحداث حالة من البلبلة، وكل ما حدث أنني أثناء إنهاء إجراءات السفر داخل المطار، وجد أحد الضباط أحكاما قضائية صادرة ضدي على جهاز الكمبيوتر، وأظهرت المستندات التي تثبت برائتي في جميع القضايا إلا أنّ سلطات المطار أحالتني لنيابة مدينه نصر للتأكد».

إخلاء سبيل توفيق عكاشة

وأردف: «بالفعل توجهت إلى محكمه مدينة نصر التي أقرت بصحه الأحكام وأنّها ليست أحكام مزورة ثم قمت بتحرير معارضتين وقامت نيابة مدينه نصر بتوجيهي إلى نيابة العباسية لزياده التأكد من الأوراق وبالفعل تأكدت النيابة من الأحكام وتم إخلاء سبيلي».

واعتبر توفيق عكاشة أن القضايا السابقة التي اتهم فيها كانت بسبب جماعة الإخوان، التي حاولت الانتقام منه من خلال عدة بلاغات وقضايا، بحسب قوله.