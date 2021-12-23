إحباط تهريب 114 شيشة إلكترونية في مطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك، تهريب عدد من أجهزة تسخين التبغ «الشيشة الإلكترونية» بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مصري على متن رحلة قادمة من موسكو

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من روسيا حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل معه أي بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

114 شيشة إلكترونية

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على فتحي فوزي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مصطفى بحر إشراف مدير الحركة إبراهيم عامر رئيس القسم فتبين وجود 114 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا «IQOS شيش إلكترونية».

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 218 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.