عادل أديب: فوجئت بإصابة عمرو ولميس بفيروس كورونا من تويتر

أكد المخرج عادل أديب، أنه فوجئ بنبأ إصابة شقيقه الإعلامي عمرو أديب وزوجته الاعلامية لميس الحديدي، بفيروس كورونا، عقب إعلان «عمرو» حبر الإصابة عبر موقع التغريدات تويتر، مطالبًا محبيه بالدعاء لهما لحين التماثل للشفاء.

عادل أديب: عرفت من تويتر

وقال المخرج عادل أديب، لـ«الوطن»، إنه لم يكن يعلم بنبأ إصابة شقيقه عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا، إلا عقب نشره الخبر عبر موقع تويتر، متابعًا: «عرفت زيي زي الناس، لما شفت التويتة بتاعته.. وبعت له رسالة عشان أطمن عليه بس لسه ماردش عليّا».

عمرو أديب: فاصل قصير ونواصل

وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، عن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا، وعلق قائلا: «أنا ولميس عندنا كورونا.. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة.. فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا».

انا ولميس عندنا كورونا . الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل . ارجوكم ادعوا معنا . — Amr Adib (@Amradib) January 6, 2022

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد حرص على نعي الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عامًا، وبعد صراع مع مرض السرطان، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وغرد عمرو أديب، عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: «رحم الله مها أبو عوف كانت إنسانة راقية محترمة زيها زي أخوها عزت الله يرحمه.. فيه ناس دايمًا هتفتكرها بالخير والتربية العالية والأخلاق الحميدة.. الله يرحمهم ويرحمنا جميعا».