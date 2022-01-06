تفاصيل جريمة ابتزاز جديدة لفتاة في الهرم على طريقة «بسنت»

جريمة ابتزاز جديدة شهدتها منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة بعدما توجهت فتاة ووالدها الى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا تتهم فيه أحد الأشخاص بقيامه باختراق حسابها الشخصي والحصول على صورها وفبركة صور لها وتهديدها، طالبًا منها إقامة علاقة جنسية معه، وعقب استقبال رجال الشرطة لبلاغ جريمة ابتزاز فتاة الهرم وعقب تكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الى مرتكب جريمة ابتزاز فتاة الهرم، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جريمة ابتزاز جديدة لفتاة في الهرم

بداية جريمة ابتزاز فتاة الهرم كانت عندما فوجئت الطالبة التي تدرس في المرحلة الثانوية بتلقيها تهديدات من رقم غير معروف ويرسل لها صورًا لها مفبركة ويهددها في رسائل من الرقم الغير معروف طالبًا منها إقامة علاقة جنسية معه.

القبض على المتهم

بمجرد تلقي فتاة الهرم لتلك الصور و التهديدات سرعان ما أبلغت والدها وابلغوا رجال الشرطة مشيرين أنهم تلقوا تهديدات من شاب قام باختراق حسابها الخاص على موقع " فيس بوك" وحصل على صورها الخاصة وأرسل اليها رسائل تهديد وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه وسرعان ما تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم وتبين أنه طالب وعثر بحوزته على هاتف محمول وجهاز لاب توب وأنه نجح في ابتزاز الفتاة.

التحفظ على هاتف محمول ولاب توب

وعقب ضبط المتهم أعترف بالواقعة، وتم إحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه فى الواقعة، كما تحفظت أجهزة الأمن على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب عثر عليه مجموعة من الصور تخص الفتاة.