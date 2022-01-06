مدير التصوير محسن أحمد يعلن تعافيه من آثار جلطة المخ والعودة للعمل

كشف مدير التصوير محسن أحمد، عن تعافيه من الآثار الجانبية لإصابته بجلطة في المخ بشكلٍ نهائي، إذ أنه بات مستعدًا لاستئناف عمله الفني دون أي صعوبات.

أصبحت قادرا على ممارسة مهام مهنتي كمدير للتصوير السينمائي

وكتب محسن أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أودّ أن أشير إلى الأصدقاء إلى أنني بفضل الله تخلصت من الأثار الجانبية لجلطة المخ، وإنني بفضل الله قادر على ممارسة مهام مهنتي كمدير للتصوير السينمائي والأعمال الدرامية والإعلانية والأغاني وتصميم الإضاءة للمسرح والبرامج التليفزيونية وأيضا تصوير وإخراج أغاني الفيديو كليب وأيضا كل أنواع الإخراج بشكل محترف».

الطبيب المعالج أوصاني بالعمل للشفاء من آثار الجلطة الدماغية

وأشار محسن أحمد إلى نصيحة الطبيب له، بقوله: «الطبيب المعالج في الخارج بألمانيا، قال لي إن ممارسة عملي الذي أعشقه هو الأهم في مراحل علاجي من أثار الجلطة المخية والحمد لله على نعمته وكرمه».

يذكر أنّ مدير التصوير محسن أحمد شارك في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ نظم القائمون على المهرجان، ندوة لصُنّاع فيلم «الكيت كات» بمناسبة مرور 30 عامًا على عرضه الأول، حضرها بصحبة المخرج داوود عبد السيد، والفنان أحمد كمال آنذاك، وحظيت هذه الندوة بتفاعلٍ جماهيري ضخم.

سيرة ومسيرة

مدير التصوير محسن أحمد بدأ حياته المهنية في فيلم «صديقي الوفي» عام 1984، وشارك بعدها في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا كمصور ومدير تصوير، إلى أن اتجه لإخراج الفيديو كليب في التسعينيات من القرن الماضي.

وتعاون محسن أحمد، كمخرج فيديو كليب، مع عدد من المطربين، منهم كاظم الساهر، وهاني شاكر ولطيفة.