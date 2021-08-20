تامر محسن يروي كواليس تصوير إعلان أحمد زكي «روح إنسان»: كنت خايف

كشف المخرج تامر محسن، كواليس تصوير إعلان «روح إنسان» عن الفنان أحمد زكي، الذي أدت أغنيته الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن صاحب الفكرة هو المنتج محمد السعدي، مؤكدًا: «أول ما قالي (أحمد زكي) خوفت وقولتله بلاش، ده خطر شوية، لأني أقدر واحترم أحمد زكي، وأخاف العمل مايبقاش في نفس المستوى المطلوب، والناس تزعل».

العمل في مجال الإعلانات

وأضاف «محسن»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، أن الأغنية خرجت بشكل جيد، وأعجبت الجماهير، موضحًا أن شغل الإعلانات بالنسبة له «حب وشغل» في الوقت نفسه، معقبًا: «بعمل إعلانات بحبها، وبعمل إعلانات جبنة بيضة عادي، وفيه إعلان جبنة بحبها أوي، لكن ده كمان حاجة تاني غير الدخل، وهو إنه بكون خارج من تصوير مسلسل، والمسلسل مدة حلقته 16 ساعة، ولذلك فإن الإيقاع الداخلي عندي بيبوظ، وعشان كدة بروح أعمل الحاجة المختلفة».

تفاصيل شخصية «هنا» في «لعبة نيوتن»

أما عن شخصية «هنا» التي ظهرت في مسلسله «لعبة نيوتن»، وهل هي ضحية أم شخصية مفترية، فقال: «هي شخصية مفترية طبعًا، ولكن أخطاءها لها أسباب، وتصرفاتها ليست شريرة تمامًا، حيث إن هذا نتيجة التربية التي تعرضت لها، وأنا لم أعرض مشاهد تربيتها في المسلسل وتركت هذا الأمر لخيال وذهن المتفرج».

كل الشخصيات لها أخطاء

وأشار إلى أنه تعمد إظهار بعض الشخصيات في المسلسل مثل الشخصية المتسرعة، وكل الشخصيات في العمل كان لديها أخطاء، وفكرة أن نتفهم طبيعة الشخص الآخر ونلتمس الأعذار لهم، موضحًا أن شخصية «هنا» بدأت في استيعاب الدرس في اللحظات الأخيرة، رغم أنها كانت تسعى لتوصيل رسائل انتقامية إلى الطرف الآخر.