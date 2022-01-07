زيارات السيسي إلى الكاتدرائية في عيد الميلاد.. «هدية كل سنة»

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأقباط في جميع الاحتفالات والفعاليات الخاصة بهم، وذلك منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، ما يؤكد وحدة النسيج الوطني بين جموع الشعب المصري، إذ أصبح الرئيس قدوة لجموع الشعب في ترسيخ الوحدة بين المصريين.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير زيارات الرئيس السيسي للكنيسة القبطية، منذ توليه رئاسة الجمهورية.

الزياة الأولي في 2015.. تهنئة بالعيد

جاءت الزيارة الأولى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 6 يناير 2015، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وفاجئ الرئيس البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالحضور، ما جعله يقطع الصلاة من أجل الترحيب بالسيسي، والذي قال «كان ضروري أجي لكم عشان أقولكم كل سنة وانتم طيبين، وأرجو ألا أكون قد قطعت عليكم صلواتكم».

الزيارة الثانية في 2016.. ترميم الكنائس

وكانت المشاركة الثانية للرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2016، إذ زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس ومشاركة الأقباط في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتعهد للبابا تواضرس بترميم جميع الكنائس التي احرقت.

الزيارة الثالثة في 2017.. كنيسة في العاصمة الإدارية

وجاءت مشاركة الرئيس الثالثة في احتفالات عيد الميلاد، إذ زار الكاتدرائية في يوم 6 يناير 2017، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ونوه الرئيس خلالها إلى أن العام القادم سيمر على الكاتدرائية 50 سنة، وستكون في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر».

الزيارة الرابعة في 2018.. الكاتدرائية الجديدة

وشارك الرئيس السيسي في احتفالات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمرة الربعة في يناير 2018، وكانت في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ وذلك خلال الافتتاح الجزئي لها، وقدم التهنئة للبابا تواضروس وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الزيارة الخامسة في 2019.. افتتاح أكبر كنيسة

وكانت المرة الخامسة لمشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد ايضا في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في يناير 2019، وذلك في افتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث شهد احتفالات قداس عيد الميلاد هنئ البابا تواضرس الثاني.

الزيارة السادسة في 2020.. كاتدرائية ميلاد المسيح

وجاءت زيارة الرئيس السيسي السادسة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد الميلاد يناير 2020، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد، وتقديم التهنئة للأقباط.

المشاركة السابعة في2021.. جائحة كورونا

وكانت المرة السابعة لمشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد في يناير 2021، في ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك حرص الرئيس السيسي على تهنئة البابا تواضرس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد من خلال «فيديو كونفرانس».

الزيارة الثامنة في 2022.. قلب رجل واحد

وشارك الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد للمرة الثامنة، وذلك خلال العام 2022، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم التهنئة إلي البابا تواضرس الثاني وجميع الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال خلال الزيارة «نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحدٍ يهون لو إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض».