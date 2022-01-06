كلمة الرئيس السيسي أثناء تهنئته الأقباط بعيد الميلاد: «إوعوا حد يفتتنا»

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة إلى البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يعود إلى العاصمة الإدارية من جديد بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد، بينما حيّا الموجودون الرئيس السيسي بالتصفيق الحاد والزغاريد، إذ قال السيسي: «كل سنة وأنتم طيبين.. زغردوة جميلة جدا، إن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا وخير وأمان ورحمة، بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم».

الرئيس: الجمهورية الجديدة ليست غاشمة وليست مستسلمة

وقال الرئيس السيسي إن الجمهورية الجديدة جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، القادرة وليست الغاشمة وليست المستسلمة، «نبني الجمهورية الجديدة مع بعض، أي صعاب أو أي تحدٍ يهون لو إحنا بقينا على قلب رجل واحد، لو كلنا مع بعض، كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير، كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم، وأحييكم كلكم، بس ربنا يزيح عنا الجائحة ويحمينا ويحميكم، كل سنة وانت طيب يا قداسة البابا».

وأكد رئيس الجمهورية أن الطريق الذي بدأته مصر هو طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون أي فارق أو تمييز: «الجمهورية الجديدة للجميع، هنعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، وخلي بالكم وبقول الكلام ده لكل المصريين، إوعوا حد يدخل بيننا أو يفتتنا لأن ده مش هينتهي، يا رب عيني على كده، والبلد بلدنا كلنا وتسعنا كلنا وإحنا في بيت من بيوت ربنا.. ولازم تعرفوا إن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالي».

السيسي للأقباط: «خلوا بالكم من قداسة البابا»

وهنأ الرئيس السيسي جميع أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أن الرجال دائما توزن في المواقف والظروف الصعبة، «مش عايزين نقلب في كلام مالهوش لازمة يعني، لكن قداسة البابا خلوا بالكم منه، ماتعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي بأكنه لقداسة البابا، آه والله».