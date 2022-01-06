بث مباشر لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية

انطلق البث المباشر الخاص باحتفالات الكنسية القطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد على القناة الأولى، والذي يقام في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويترأس قداس صلوات عيد الميلاد البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

احتفال عيد الميلاد بث مباشر

يذكر أن البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية، أعلن في وقت سابق عودة قداس عيد الميلاد إلي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وشدد على دقة العمل التنظيمي لتنفيذ برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، ومن المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري، وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات.

كانت الكنيسة، أعلنت خلال الأيام الماضية عن إتاحة المشاركة في قُداس عيد الميلاد الذي يتم الاحتفال به وفقا للتقويم الشرقي في السابع من يناير من كل عام، لكل الأقباط من كافة المحافظات.