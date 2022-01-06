المصل واللقاح: تسوماني إصابات بـ«أوميكرون» في بعض الدول.. يشبه دور برد

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن مدى تأثير متحورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على زيادة أعداد الإصابات في مختلف البلاد، فذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصابات كثيرة بكورونا حول العالم، وبالرغم من زيادة الإصابات إلا أن معظمها من الدرجة البسيطة والمتوسطة، وهذا يعني أن متحور «أوميكرون» أقل حدة في الأعراض والمضاعفات من متحور «دلتا» المنتشر بقوة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، على قناة الحدث.

هل متحور أوميكرون يحتاج للقاح خاص به

وأضاف «الحداد»، أن المتحور الجديد «أوميكرون» سريع الانتشار لكن حدة الإصابات أقل، إذ أن نسبة الدخول إلى المستشفيات مع المتحور الجديد ليست كبيرة عند المقارنة مع المتحورات السابقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، «فيه تسونامي إصابات في الكثير من الدول وأعراض الإصابة تماثل دور البرد العادي»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه تأكيد مدى إمكانية احتياج «أوميكرون» للقاح خاص به لوقف انتشاره.

لا يمكن تصنيف متحور أوميكرون بأنه خفيف

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أنه بالرغم من أن متحور «أوميكرون» الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب إفريقيا قبل انتشاره في مختلف الدول، أقل خطورة مقارنة بمتحور دلتا، خاصةً بين من تلقوا التطعيمات، فإن هذا لا يعني تصنيفه على أنه حالة خفيفة، إذ أن أوميكرون مثله مثل النسخ السابقة قد يؤدي إلى النقل للمستشفيات ويودي بحياة الناس.