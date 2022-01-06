مهرجان «صندانس» السينمائي يحول فعالياته إلى افتراضية بسبب فيروس كورونا

سلسلة طويلة من الفعاليات الفنية والسينمائية تواجه شبح التأجيل أو الإلغاء بسبب فيروس كورونا ومتحوره «أوميكرون»، بعد زيادة الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا مع بداية موسم حفلات توزيع الجوائز والمهرجانات السينمائية، وآخرها مهرجان «صندانس»، السينمائي.

أعلنت إدارة مهرجان صندانس السينمائي، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 30 يناير الجاري، إطلاق فعالياته افتراضيا دون حضور شخصي، وفقا للبيان الصادر عن إدارة المهرجان وجاء فيه: «على الرغم من البروتوكولات الأكثر طموحًا ، فإن متغير أوميكرون ينتشر بمعدلات انتقال عالية بشكل غير متوقع يدفع حدود السلامة الصحية والسفر في جميع أنحاء البلاد»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف البيان: «سيتم نقل المهرجان إلى الإنترنت هذا العام، بينما نشعر بخيبة أمل لعدم تقديم التجربة الكاملة والتجمع شخصيًا على النحو المنشود، ولكن سيظل الجمهور هذا العام يختبر سحر وطاقة المهرجان».

إدارة مهرجان صندانس السينمائي: لا يمكننا عن قصد تعريض موظفينا للخطر

وتطرقت إدارة «صندانس»، في بيانها إلى مدى صعوبة اتخاذ القرار نظرًا لأنه منظمة غير ربحية: «روح المهرجان لدينا تكمن في مواجهة الصعاب، ولكن مع توقع وصول أعداد الحالات إلى ذروتها خلال أسبوع المهرجان، لا يمكننا عن قصد تعريض موظفينا ومجتمعنا للخطر، سيكون هناك نوع من الضغط غير المبرر للخدمات الصحية».

وأضافت إدارة المهرجان، أنّ الأفلام الجديدة وبرامج الواقع الممتد «XR»، والمحادثات مع الفنانين وغيرها من المحتوى ستكون متاحة للسينمائيين والجمهور من خلال بوابات افتراضية.

وكان المنظمون يأملون في أن تستمر فعاليات المهرجان السينمائي بالحضور الشخصي، نظرًا لأن دور السينما المحلية لم تغلق أبوابها، حيث مازال فيلم «Spider-Man: No Way Home»، يجذب الجمهور إلى السينما محققا أرقاما قياسية خلال فترة الوباء.

إلغاء فعاليات سينمائية وموسيقية بسبب متحور كورونا «أوميكرون»

وتتسع قائمة الفعاليات التي تم تأجيلها أو إلغائها لتمشل مجموعة كبيرة من بينها: «حفل توزيع جوائز جرامي، ومهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، وجوائز المحافظين السنوية لأكاديمية السينما، وجوائز اختيارات النقاد».