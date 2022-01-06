 أستاذ مناعة: كلما زادت تحورات فيروس كورونا قلت خطورة أعراضه

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ الأعراض الجانبية لمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، أقل حدة من الأعراض التي ظهرت على المصابين بمتحور «دلتا»، وباقي المتحورات الأخرى.

كلما زادت تحورات كورونا قلت خطورتها

وأضاف «بدران»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ زيادة تحورات فيروس كورونا تقلل خطورته من حيث المضاعفات، لافتا إلى أن المضاعفات الناتجة عن المتحور الجديد «أوميكرون»، أقل حدة: «من المتوقع ظهور تحورات جديدة للفيروس سريعة الانتشار ولكن لا تشكل خطورة كباقي المتحورات».

اللقاحات مازالت فعّالة ضد متحورات كورونا

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ اللقاحات مازالت فعّالة وتقلل من مضاعفات الإصابة بـ«فيروس كورونا»، والمتحورات الناتجة عنه منذ بدء الجائحة بولاية ووهان الصينية قبل عامين.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وعن أعراض متحور أوميكرون، أوضح «بدران»، أنّ أعراض المتحور الجديد تشمل:

- الإرهاق لمدة يوم أو يومين

- حكة الحلق بدلا من التهابه

- السعال الجاف المستمر وآلام العضلات

- التعرق الليلي

- الشعور بعدم الراحة

أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية

وشدّد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من خطورة انتشار فيروس كورونا وتتمثل في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين - الحصول على اللقاح- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».