البابا يشيد بمشاركة السيسي في الأعياد: هذه من ملامح الجمهورية الجديدة

توجه البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية، وبابا الكرازة المرقسية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشاركته في القداس وحرصه على تهنئة المسحيين والمصريين بعيد الميلاد، في مقدمة وختام عظة قداس العيد التي قدمها اليوم، بعد قراءة الإنجيل، أثناء ترأسه لقداس عيد الميلاد المجيد، أمس.

البابا يشكر مهنئيه بالعيد

أكد البابا تواضرس الثاني، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في الاحتفالات كل عام، أصبح عادة أرساها في المجتمع المصري على مدار السنوات الماضية، وتلك العادة تعد واحدة من ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة مبنية المواطنة والتي يعيش المجتمع المصري قيامها الآن، وتبرز في الإنجازات العديدة التي تقوم بها الدولة المصرية.

كما تقدم بالشكر القوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية ورجال الشرطة وقياداتها، وكل المسؤولين والشخصيات الذين هنأوه والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، سواء عن طريق التواجد في القداس أو الاتصالات الهاتفية، أو زيارته في المقر البابوي وغيرها، واستطرد قائلا: إننا «مع ذلك نرى بوضوح النور الذي أحاط بكل تفاصيل ميلاد المسيح، الذي نحتاجه دائمًا في حياتنا لأنه مفرح».

المواطنون يستقبلون الرئيس بحفاوة في القداس

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد حضر قداس العيد أمس من أجل التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وقد استقبله المواطنين بحفاوة كبيرة.

وشارك في صلوات قداس عيد الميلاد المجيد أمس، في كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشعب القبطي، بنسبة 25%من القدرة الاستيعابية للكاتدرائية، وهي المشاركة الشعبية الأولى، بعد أن تم إقامة عدد من الاحتفالات الدينية دون حضور شعبي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.