عبد المنعم سعيد: حضور السيسي قداس عيد الميلاد أصبح تقليدا يحافظ عليه

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «شعرت برعشة في داخلي»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أصبح يحافظ على تقليد معين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية.

كلمة الرئيس السيسي مؤثرة

وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الخميس، أن كلمة الرئيس السيسي في القداس مؤثرة، «تشعر أن الرئيس السيسي يستمر في تقليد معين وأصبح محببا لكل المصريين».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي ظهر اليوم في حالة من السعادة، كما أن الناس داخل الكاتدرائية كانوا سعداء، «هناك غمة كبيرة جدا اتشالت من الدولة خلال عصور سابقة، وأصبح الوضع داخل الدولة وطن نظام سياسي وشعب يؤمن بفكرة العيش المشترك».

وتابع: «كان هناك غمة ببداية السبعينيات التي حكمتنا تحت مسمى الفتنة الطائفية، والفتنة كانت تقوم على الاختلاف الدموي وبالتالي كان هناك صعوبة في إدارة البلاد أمنيا واقتصاديا».

الرئيس السيسي يؤكد على فكرة اليد الواحدة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على فكرة اليد الواحدة والتحالف بين طوائف الشعب المصري، متابعا: «الرئيس السيسي يشعر أننا انتصرنا بمعركة واحدة، حيث هناك جهات تتربص بنا».

وواصل: «كنا محظوظين بالمشروع الوطني في 30 يونيو وما بعدها والرئيس السيسي وضع أسس وثوابت الدولة الوطنية، وإقامة مشروعات كبرى في مصر أهمها البنية التحتية».

مصر لن تكون سلفية أو إخوانية

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن «الجمهورية الجديدة» حديثة ومتقدمة ومتسامحة، موضحا أن مصر لن تكون سلفية أو إخوانية بل ستكون قائدة فكرها الخاص الذي يمجد الحياة ويعظم الإنسان.

وأفاد بأن مصر تبتكر أدوات جديدة للحوار السياسي، مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنتدى شباب العالم، للمشاركة في عملية البناء والتنمية وتبادل الرؤى والأفكار.