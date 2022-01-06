عودة قداس عيد الميلاد إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بحضور شعبي

بعد أن غاب قداس عيد الميلاد المجيد عن العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتمت وقتها الصلاة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يعود مساء اليوم، الخميس، قداس عيد الميلاد إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة وسط حضور شعبي، ويترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك ضمن احتفالات كنائس التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد وفقا للاعتقاد المسيحي.

تحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية

وكانت الكنيسة أعلنت خلال الأيام الماضية عن إتاحة مشاركة المصليين الأقباط من كافة المحافظات، في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي سيُقام الليلة في العاصمة الإدارية الجديدة وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحذر البابا تواضرس الثاني المصليين من التهاون في الإجراءات الاحترازية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة لوجود عدد من المتحورات الخطرة الجديدة من الفيروس، وقال: « ستكون صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، مع الحذر من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكل الإجراءات الصحية الهامة».

البابا يشيد بجهود العلماء في تطوير اللقاحات

وأشاد البابا بجهود العلماء المستمرة في تطوير لقاحات فيروس كورونا، ناصحا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء الخروج للتنزه في العيد للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو متحوراته.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن التلفزيون المصري سيكون مسؤولا عن بث قداس عيد الميلاد، الليلة، ويمكن للقنوات الفضائية الأخرى، التي ترغب في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.

واعتذر المركز عن عدم السماح للإعلاميين والصحفيين بعمل أي تغطيات صحفية وإعلامية للمناسبات بالكنيسة التي تتعلق بعيد الميلاد المجيد، نظرا لظروف تفشي الوباء في البلاد، التي تفرض العديد من القيود، حرصا وحفاظا على سلامة الجميع، من مصليين أو القائمين على التغطية الإعلامية للمناسابات.