محافظ البحيرة يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور ترافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وقدم محافظ البحيرة خالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

«آمنة»: نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية

وأشار إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكل المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

وفى كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية للواء المحافظ ولشعب محافظة البحيرة.

رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي

كما قدم الشكر للواء المحافظ ولجميع الحضور، مؤكدا المشاركة الروحية في كل المناسبات وأننا نحتفل بالمشاركة الروحية وعيد ميلاد المسيح في هذا اللقاء، ونؤكد أن محبتنا وأخوتنا نابعة من القلب والتي تجمعنا دائما في وطن عظيم ونرسل من هنا رسالة حب وتأييد لرئيسنا الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تشهد مصر في عهده محبة صادقة تحمل السلام والحب الحقيقي.

كما حضر القداس كل من حازم الأشموني السكرتير العام، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.